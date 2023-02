Conceicao: “È solo la prima parte. Otavio? Anche Lautaro meritava il cartellino giallo”

"Il risultato mi sembra giusto. Otavio cartellino giusto? Anche alcuni giocatori dell'Inter lo meritavano come Lautaro. È stato un momento importante della partita, valutate voi se è giusto il cartellino. È solo la prima parte dell'eliminatoria. Partita molto bilanciata e competitiva. Anche noi abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol, abbiamo creato nel secondo tempo delle situazioni in cui avremmo dovuto essere più aggressivi. Poi c'è stata l'espulsione, sapevo che in quel momento Inzaghi avrebbe esplorato l'ampiezza per fare in modo che i laterali ricevessero in posizione offensiva. Siamo mancati dentro l'area nei momenti decisivi della partita. Avevo già detto che queste partite sono stimolanti da preparare, gli avversari hanno tanti punti di forza. L'obiettivo è sempre sapere cosa dobbiamo fare quando abbiamo la palla. L'Inter ha fatto una buona partita, ma se guardiamo le occasioni credo che il risultato sarebbe potuto essere diverso. L'importante è essere concentrati, non siamo venuti qui per vedere piazza Duomo. Galeno ha giocato in maniera limitata, Evanilson non aveva i 90', Mateus stava bene. Erano in forma ed era giusto farli giocare".