Sky – Inter, condizioni Darmian-Ranocchia: “Rientro difficile prima del Cagliari. Possibile…”

In mattinata, l'Inter ha reso noti gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti Matteo Darmian e Andrea Ranocchia

In mattinata, l'Inter ha reso noti gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti Matteo Darmian e Andrea Ranocchia. Secondo quanto riporta Sky Sport, i due potrebbero non rientrare in campo prima della sfida di San Siro contro il Cagliari. Scrive Matteo Barzaghi: "Darmian e Ranocchia. Difficile vederli prima del Cagliari. Più semplice tra Salernitana 17/12 e Torino 22/12. Poi dipende ovviamente da come andranno le prossime due settimane".