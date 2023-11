Condò: “Gol Dimarco un’opera d’arte. Se voleva farlo? Vi dico che…”

Paolo Condò a Sky Sport ha parlato così del gol di Federico Dimarco in Inter-Frosinone di ieri: “Dimarco? Vi dico che per come amo il calcio, dico che voleva farlo il gol. Come in passato Florenzi, come Shevchenko. Di fronte all’opera d’arte io sono sempre positivo. Quella di Dimarco è un’opera d’arte. L’anno scorso gli avevo dato il premio del giocatore ‘più migliorato del campionato’. Quest’anno siamo oltre, ha dietro Carlos Augusto che è forte quasi quanto lui, ma non viene vissuta come una concorrenza, ma come dare il massimo per 60 minuti per poi tenere lo stesso livello per i 30 minuti successivi”.