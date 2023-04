Condò: “Grazia Lukaku? La soluzione è politica. Avrei preferito che…”

“Lukaku? Il provvedimento, nel momento in cui veniva tolta la squalifica alla curva della Juventus per me giustamente, faceva pagare unicamente Lukaku. Ovvero la vittima del razzismo. Vorrei che non si dovesse arrivare a forzare il regolamento come in questo caso. Si tratta di una soluzione politica, non regolamentare. In questo caso è fatta nel modo giusto. Avrei preferito che il rapporto dell’arbitro portasse già prima a questa decisione, ecco”, le sue parole.