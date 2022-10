Condò: “Inter, solo un’altra volta nella storia 4 sconfitte su 8 gare. E finì male”

Paolo Condò, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato del momento dell'Inter di Inzaghi. Queste le considerazioni dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Roma oggi pomeriggio al Meazza: "E' la seconda volta nella sua storia che l'Inter perde quattro delle prime otto partite. L'altra era otto anni fa, in una stagione in cui Gasperini era stato già cacciato a questo punto della stagione. Lo sostituì Ranieri, che a sua volta non avrebbe concluso la stagione, perché arrivò poi Stramaccioni. L'Inter finì sesta quell'anno e questo fa capire quanto sia delicato il momento. Francamente non vedo quale altro allenatore possa arrivare al posto di Inzaghi. Sono liberi alcuni mostri sacri che non credo però siano alla portata".