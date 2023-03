Domani confronto Inzaghi-squadra: “Poca concretezza? Frutto pure di situazioni extra campo”

Simone Inzaghi ha deciso di rinviare a domani il confronto con la squadra ad Appiano Gentile dopo la brutta sconfitta di La Spezia. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell'Inter è preoccupato dalla poca concretezza mostrata dai suoi in fase offensiva. Un aspetto sul quale influisce, secondo la rosea, anche un insieme di situazioni extra campo:

"Inzaghi ha rimandato a domani il confronto con la squadra. A livello di occasioni create pensa ci sia poco da dire, ma lo preoccupa la poca concretezza sottoporta, frutto anche di situazioni extra campo che magari pesano nella testa dei giocatori. Dzeko per esempio gioca con il contratto in scadenza, Lukaku senza la certezza che il suo prestito sarà rinnovato. Tutte variabili che possono incidere in negativo in una squadra che di situazioni analoghe ne ha altre. Confermato che non ci sarà un ritiro punitivo. Domani comunque insieme al video sul Porto saranno mostrati gli errori di La Spezia, soprattutto a livello di posizionamento sul primo gol. E sarà chiesto un pronto riscatto perché passare il turno in Champions vuol dire fare incassare al club 20 milioni".