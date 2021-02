Gds: “Antonio Conte ama l’Inter. Ancora di più dopo che la Juve ha messo in piazza…”

Forte affermazione della Rosea sul tecnico: "Antonio Conte ama l'Inter. E ama l'Inter prima in classifica, il sorpasso è cosa fatta"

La Gazzetta dello Sport si sbilancia come non mai sulle sensazioni di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, che sta vivendo in tutto e per tutto la sua avventura a Milano, spesso mostra il suo lato passionale ed emotivo, come dimostra l'abbraccio con tutta la squadra di ieri dopo il 3-1 di Lautaro. La Rosea racconta così le sensazioni del tecnico: "San Valentino con l'Inter, nella settimana in cui l'ex moglie - la Juve - ha messo in piazza tutto il risentimento nei tuoi confronti. Odi et amo, Antonio Conte ama l'Inter. E ama l'Inter prima in classifica, il sorpasso è cosa fatta: Milan avvisato, proprio nella settimana che porta al derby. A leggerla con i simboli, la serata è perfetta, la felicità fa 50 come i punti".