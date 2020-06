Conte: “C’è amarezza, Ospina parate e assist. Abbiamo fatto calcio totale, adesso…”

Le parole di Antonio Conte dopo Napoli-Inter: “Sicuramente sono soddisfatto del tipo di partita interpretata. E’ questo il tipo di calcio che vogliamo fare e su cui stiamo lavorando. Una squadra molto aggressiva che porta pressione nella fase di non possesso, nella fase di possesso che domina il gioco. Penso che oggi l’abbiamo fatto. Mi porto dietro l’amarezza di non fare la finale. Al tempo stesso dobbiamo prendere le cose positive e capire che dobbiamo continuare a crescere, con la cattiveria e la voglia di fare gol. Abbiamo creato tantissime occasioni. Ospina ha fatto parate strepitose. Dobbiamo crescere e fare ancora uno step. Se abbiamo l’ambizione di lottare per vincere dobbiamo farlo. Eriksen? Sono molto soddisfatto perché abbiamo avuto l’opportunità di lavorare e di cercare di creare un abito su misura per mettere tutti nelle condizioni giuste. Eriksen è un giocatore bravo a giocare in quella posizione, Sensi lo può fare anche lui. Mi è piaciuta molto anche la partecipazione in fase difensiva. Abbiamo fatto un calcio totale. Dispiace per il risultato e per la mancata qualificazione, l’avrebbero meritata i ragazzi. Prendiamo questa rabbia e trasformiamola in maniera positivi. Sicuramente siamo molto più imprevedibili, dobbiamo essere bravi a non perdere l’equilibrio. Dobbiamo essere bravi a non prendere le ripartenze. Sul gol preso abbiamo commesso delle leggerezze che non possiamo permetterci. Ci lavoreremo. Tiriamo in porta, qualche rimpallo, si perdono le posizioni. Ospina è stato bravo non solo a parare ma anche a fare assist. Ci deve dispiacere ma dobbiamo sapere che la strada intrapresa è quella giusta. Trasmette passione. I ragazzi hanno lavorato bene. Adesso puoi utilizzare i giocatori che prima per tanti motivi erano infortunati come Sanchez, Sensi, Barella, Gagliardini. Sono tutti a disposizione e mi fa piacere. Questo mi permetterà di ruotare. Ma non deve cambiare assolutamente niente. Quello che facciamo in allenamento va riportato sul campo”.

(Inter TV)