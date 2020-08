Conte: “Ho visto gente che ha ammazzato i giocatori, mi è piaciuto zero. Negli ultimi anni…”

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro l’Atalanta: “Sono molto contento perché abbiamo ottenuto un successo contro una squadra che oggi è una realtà e lavora da 4 anni insieme e ha raggiunto livelli importanti. Una squadra che ti può fare male, segnava da 28 partite consecutive. sono contento soprattutto per i calciatori, i ragazzi meritano degli elogi. Meritano che qualcuno gli dia merito per il campionato fatto. Non dimentichiamo che hai subito solo 4 sconfitte. Hai la migliore difesa, il secondo migliore attacco, sei arrivato seconda. Mi dicono che abbiamo eguagliato l’Inter del triplete. Voglio ricordare che l’Inter ha vinto il triplete dopo aver vinto scudetti consecutivi e Coppe Italia. Noi ci troviamo in una situazione molto diversa. Non mi è piaciuto assolutamente come sono stati trattati i calciatori, come sono stato trattato io. Ho visto poca protezione da parte del club. Quest’anno l’Inter è sempre stata in zona CL, non siamo mai scivolati fuori da quella zona nonostante tante squadre erano attrezzate. Ricordiamo che Napoli, Roma e Milan non si sono qualificate: questo è positivo. Ho detto ai ragazzi di guardare chi c’è davanti non chi sta dietro. Loro lo hanno fatto, complimenti a loro: hanno fatto qualcosa di speciale nelle difficoltà che abbiamo avuto in mezzo al campo e davanti con infortuni importanti come quello di Sanchez. Abbiamo mangiato punti a tutti. Negli ultimi 8 anni il distacco dalla Juve era di 25 punti di media. Ho visto gente che ha ammazzato i calciatori e me: questo mi è piaciuto zero. Per vincere bisogna essere forti dentro al campo e fuori. Abbiamo tanto da migliorare. La posizione di Barella era una posizione atipica perché giocavamo contro l’Atalanta. I ragazzi sono stati veramente bravi a svolgere lo spartito”.