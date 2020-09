Conte punta la Premier e aspetta le mosse di Suning. Inter, Doppia opzione in fascia e un sogno

L’Inter si prepara al debutto in campionato contro la Fiorentina e il tecnico Conte spera di avere già a disposizione Vidal e di trovarlo già in buona condizione. Intanto aspetta altri rinforzi.

“Per Vidal era ormai tutto fatto, così Antonio Conte ha scelto di passare la domenica pomeriggio guardando avanti… e immaginando nuovi colpi per la sua Inter. Alle 17.30, l’allenatore nerazzurro si è sdraiato sul divano di casa e, come documentato sul profilo Instagram appena aperto, ha iniziato a gustarsi Chelsea-Liverpool, big match della seconda giornata di Premier (0-2 il finale). In campo per i Blues, schierati titolari da Lampard, Marcos Alonso e N’Golo Kanté. Obiettivi – più o meno complicati – per un’Inter che si sta preparando all’esordio in campionato di sabato contro la Fiorentina. Per entrambi non è stata una partita indimenticabile – il francese, nei primi minuti, ha sprecato una buona occasione -, ma che di certo non avrà cambiato le idee di Conte sui due fedelissimi con i quali conquistò la Premier 2016-17. Il tecnico, che si è concesso un pomeriggio di relax, ora aspetta le mosse di Suning: l’esterno spagnolo rimane in corsa insieme al compagno Emerson Palmieri (comunque più costoso), Kanté è il grande sogno per una mediana sempre più internazionale”, si legge su La Gazzetta dello Sport.