Inter, Conte torna alla carica per un suo pupillo. Ts: “La sensazione è che stavolta arriverà”

È Sandro Tonali l’obiettivo numero uno dell’Inter a centrocampo. Ma il giovane del Brescia non è il solo centrocampista che la società nerazzurra segue con attenzione. Secondo quanto riporta Tuttosport, Borja Valero non rinnoverà, e Sensi spesso in infermeria, hanno convinto Antonio Conte a tornare alla carica per Arturo Vidal. “Suo pallino da sempre, l’uomo che per caratteristiche manca all’Inter e pure un giocatore che all’interno dello spogliatoio porterebbe l’abitudine a lottare sempre per vincere. Il clima tempestoso che si respira intorno allo spogliatoio guidato dal traballante Quique Setién può convincere il cileno a forzare per essere ceduto“.

Il quotidiano parla anche di un piano B nel caso il cileno non dovesse vestire la maglia nerazzurra: “Il piano B porta al recupero di Radja Nainggolan ma l’operazione Hakimi ha reso manifesto come Suning quest’anno voglia fare le cose in grande per mettere nelle mani dell’allenatore una squadra in grado davvero di correre testa a testa con la Juventus e Vidal resta sempre una primissima scelta per Conte. Per questo la sensazione (forte) è che stavolta arriverà, anche se persistono resistenze circa i suoi comportamenti fuori dal campo“.

(Tuttosport)