Inter, Conte è pronto: il gesto di ieri alla Pinetina ha caricato a mille tutta la squadra

E’ un Antonio Conte carico a molla quello che si è preparato alla gara decisiva di questa prima parte di stagione tra Inter e Shakhtar Donetsk a San Siro.

Come riporta Tuttosport, infatti, come accade di consueto nelle rifiniture prepartita, l’allenatore nerazzurro ha partecipato al consueto torello d’inizio allenamento, mostrando a tutti i giocatori la sua grinta in vista di un impegno così importante:

“E sarà anche perché Conte in un clima di tensione, piuttosto che di tranquillo avvicinamento, si gasa ulteriormente, fatto sta che ieri il tecnico ha vissuto in maniera carichissima il torello di riscaldamento della squadra, svolgendolo con i giocatori e mostrando tutta la sua grinta“.

(Fonte: Tuttosport)