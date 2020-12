Conte: “Ho chiesto compattezza all’esterno, dentro siamo compatti. Ai calciatori ho detto…”

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV: “Il valore di questi tre punti? Sono tre punti che si aggiungono alla classifica e che ci fanno salire ancora di più. La quarta partita che vinciamo consecutivamente e che arriva dopo un dolore calcistico. Sicuramente non era semplice rialzare l’umore, il morale ai calciatori. Da questo punto di vista sono stati molto molto bravi. Queste sono situazioni dove meno si parla e più si fanno i fatti. Ho detto loro di lasciare le parole agli altri e di concentrarsi sui fatti. Noi siamo molto compatti all’interno, la compattezza l’ho chiesta all’esterno. Noi sappiamo cos’è l’Inter. Ho visto tanta negatività e questo mi è dispiaciuto tanto, sono persone che stanno dando tutto per questa società e per questo club. A volte ci riusciamo a volte meno. Viviamo per questo”.

I cambi: “Abbiamo cambiato per cercare di essere meno equilibrati e più offensivi, siamo stati anche fortunati su alcune circostanze. Abbiamo finito con un 4-4-2. Dalla panchina quando c’è la possibilità dare delle armi. Se guardo le statistiche ne trovo tante. Il fatto di avere fatto più punti in rimonta. Vuol dire che non si arrendono davanti al risultato negativo. Merito ai ragazzi che hanno questo spirito”.

(Inter TV)