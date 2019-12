Conte si riprende il suo esercito. L’Inter riparte, il tecnico approva i compiti svolti nelle vacanze

L’Inter, dopo una settimana di vacanza, si è ritrovata ieri ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di lunedì prossimo al San Paolo contro il Napoli.

“Il comandante ha di nuovo il suo esercito. Sette giorni pieni di vacanza, i compiti a casa assegnati ai suoi ragazzi, ed eccolo qui Antonio Conte di nuovo in testa all’Inter. Ha festeggiato Natale al primo posto in classifica insieme con la Juve e adesso, aspettando il mercato che verrà e i regali (tanto richiesti) che Marotta e Ausilio gli recapiteranno ad Appiano, l’allenatore è pronto a ricominciare. Dopo la vittoria contro il Genoa, prima della sosta, era stato chiaro: «Il nostro mantra è il lavoro. Anche in vacanza i giocatori dovranno dedicare del tempo a me, loro già lo sanno…». Vista l’atmosfera di ieri pomeriggio alla Pinetina i nerazzurri hanno fatto un eccellente lavoro. Sono andati in giro per il mondo ma sono stati bravi, proprio come voleva Antonio.

Un anno fa Icardi e Lautaro arrivarono in ritardo dalle ferie, stavolta non sgarra nessuno. Da Lukaku a Godin, fino a Borja Valero: tutti hanno fatto i compiti, tanti lo hanno documentato sui social come si conviene oggi. Pile ricaricate, feste senza esagerazioni, allenamenti mirati e testa sempre sull’obiettivo comune. Il primato alla fine del 2019, d’altronde, non può non alimentare la voglia di scudetto. È un sogno, certo. Ma adesso si è lassù, con 42 punti e una manciata di primati statistici (dalla difesa meno battuta al maggior numero di marcatori e di gol di testa) che un anno fa erano un miraggio. Anche se la Juve è un osso durissimo e gennaio è stato spesso un mese disgraziato per le ambizioni nerazzurre”, si legge su La Gazzetta dello Sport.