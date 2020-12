CdS – Inter, CL non è comfort zone. Troppe critiche e Conte torna in trincea

L’Inter deve vincere le prossime due partite in Champions League per poter sperare di qualificarsi agli ottavi. E dovrà anche aspettare che alcuni risultati sugli altri campi si incastrino alla perfezione. Conte, alla vigilia della sfida con il M’Gladbach, ha spiegato che bisognerà tutte le armi a disposizione per non avere recriminazioni. E ha aggiunto che partite così, da dentro o fuori, sono anche un modo per testare la maturità della sua squadra.

“La partita contro il Real ha rimesso Conte in trincea. Troppe critiche ingiuste, a suo giudizio. E tutte, o quasi, concentrate su di lui”, aggiunge il quotidiano. Secondo il tecnico leccese, invece, non deve essere trascurato il fatto che la nuova stagione è iniziata a ridosso di quella passata e i nuovi arrivati sono stati testati direttamente sui campi delle gare ufficiali e non in partite amichevoli. Stasera arriva un altro esame per i nerazzurri.

(Fonte: Corriere dello Sport, 1-12-2020)