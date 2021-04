Conte: “Contento per la reazione, c’è solidità mentale. Ho detto ai ragazzi che…”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il apreggio contro il Napoli: “Sono molto importanti gare del genere. Abbiamo affrontato una squadra che era con tutti gli effettivi. Sapete che pensiero ho sul Napoli, la considero una...

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il apreggio contro il Napoli: "Sono molto importanti gare del genere. Abbiamo affrontato una squadra che era con tutti gli effettivi. Sapete che pensiero ho sul Napoli, la considero una delle squadre con la rosa più forte ed era tra le candidate per vincere lo scudetto. Abbiamo concesso un gol sfortunato. Sono contento per la reazione, abbiamo sempre cercato di vincerla. Siamo venuti a Napoli per cercare di vincerla. Non siamo stati sempre fortunatissimi. Dobbiamo essere soddisfatti perché gli scontri diretti se non li puoi vincere non li devi perdere. Noi siamo stati bravi a non farlo. Mai perso la rotta? La cosa che mi dà più soddisfazione. Abbiamo dimostrato solidità mentale, non solo calcistica. Per vincere averla è importante. La testa deve sempre stare sul pezzo e sul campo. Devi essere conscio dei tuoi mezzi. Penso che i ragazzi abbiano fatto uno step importante da questo punti di vista. Pensare solo al proprio percorso? Lo sto ripetendo ai ragazzi da quando siamo balzati in testa alla classifica. Gli ho detto: adesso dipendiamo solo da noi stessi. Loro hanno percepito, hanno accelerato, stiamo guardando solo noi stessi. Non guardare cosa fanno gli altri ma solo quello che facciamo noi".