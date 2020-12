Conte sente profumo di scudetto e “chiama” l’Inter: “Se gli diranno niente mercato reagirà così”

Antonio Conte gioca a carte scoperte. E lo fa pubblicamente, direttamente in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro, infatti, ha pubblicamente confermato un nuovo vertice di mercato con la dirigenza. Sul tavolo il mercato di gennaio, se ci sarà voglia di farlo. Secondo Conte, infatti, questa Inter non è sufficientemente attrezzata per vincere lo scudetto, senza ritocchi a metà stagione.

“Ed è come se Conte dicesse ai suoi dirigenti: siamo in lotta al vertice, possiamo e vogliamo giocarcela. Ma se restiamo così, alcune squadre sono ancora oggi più attrezzate. Conte è un vincente: sente il profumo della vittoria ma vuole avere l’esercito migliore a disposizione. D’altra parte, il suo discorso vuol essere anche una maniera per essere il più trasparente possibile: se mercato non si potrà fare, lo si dica come è accaduto a settembre e contenti tutti, senza rimpianti, anche se poi alla fine vincerà un altro. Siamo di fronte a una specie di Villa Bellini, atto secondo”, spiega oggi la Gazzetta dello Sport.

Conte vuole che ai tifosi si racconti esattamente la realtà delle cose. Se non ci sarà mercato, pretenderà che venga detto pubblicamente, senza alzare l’asticella degli obiettivi.