Conte: “Per Eriksen la porta è sempre aperta. Vederlo di nuovo giocare…”

In conferenza stampa, il tecnico del Tottenham ha parlato del centrocampista danese

Christian Eriksen e Antonio Conte. Un rapporto complesso che col tempo è migliorato quando il calciatore si è integrato al meglio nel 352 contiano, diventando uno degli uomini decisivi per la cavalcata scudetto. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Tottenham è tornato sul malore che ha colpito il danese a giugno e ha lasciato la porta aperta a un eventuale ritorno negli Spurs.

"Quello che è successo quest'estate non è stato molto bello. Le persone che hanno lavorato con lui e che lo conoscono, ho avuto paura in quel momento. Ora vederlo di nuovo giocare a calcio è una grande notizia e penso che per Christian la porta degli Spurs sia sempre aperta".