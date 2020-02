Inter, Conte si affida a Eriksen e Sanchez. In EL cambiano le fasce, turno di riposo per Lukaku

Per la sfida di questa sera con il Ludogorets, Conte ha lasciato a casa Brozovic e Skriniar e si affida a Eriksen e Sanchez per l’andata dei sedicesimi di Europa League.

“Per leccarsi le ferite non c’è tempo. L’Inter che vuole diventare grande deve fare il salto di qualità subito dimenticando il 2-1 con la Lazio. Facendo l’appello, i nomi in casa Inter sono facili facili: Christian Eriksen e Alexis Sanchez. A loro Conte chiede qualcosa in più, dandogli fiducia innanzitutto. Il danese meno di un anno fa giocava la finale di Champions League con il Tottenham e nella coppa più ricca ha giocato 45 partite. Il cileno di presenze Champions ne ha addirittura 53. Quei 98 gettoni si dovranno vedere in maglia nerazzurra un gradino più in giù, in quell’Europa League che resta un obiettivo di Suning. Ieri sera, sul prato della Huvepharma Arena, Christian e Alexis parlottavano e scherzavano. Oggi toccherà a loro mettere in cassaforte la qualificazione. I nerazzurri hanno tanti infortunati e hanno lasciato a casa Brozovic e Skriniar, ma Antonio nel primo round dei sedicesimi farà comunque turnover. Il momento delicato e la sfida con la Juve dietro l’angolo impongono di cambiare. E allora spazio a Ranocchia e alle fasce nuove, con Moses e Biraghi. Se non ci saranno sorprese last minute anche Sanchez sarà titolare: lui accanto a Lautaro, dando a Romelu Lukaku quel riposo dal primo minuto che manca addirittura da Barcellona (out per infortunio), ovvero dal 2 ottobre”, rivela La Gazzetta dello Sport.