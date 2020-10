SM – Inter, Conte voleva altri due acquisti. Chance dal 1′ per Eriksen, ma la vera sorpresa…

“Il nuovo Conte 2.0 che, come gli piace ripetersi, deve gustarsi il percorso di crescita della sua squadra, sembra il fratello calmo rispetto a quello dell’anno scorso“. Sport Mediaset analizza la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della sfida a San Siro contro il Borussia Monchengladbach ed esordio alla fase a gironi della Champions League 2020/2021. “Le sue esplosioni sono un ricordo e quella contro il ‘Gladbach ha già il sapore di partita decisiva“.

Il tecnico nerazzurro lascia sottintendere che “avrebbe voluto un terzino sinistro e Kanté” dal mercato. Richieste fatte alla società ma non esaudite. Contro il ‘Gladbach grande chance dal 1′ per Christian Eriksen, vicino al Borussia Dortmund in prestito a fine mercato e pronto a esordire con la maglia dell’Inter dall’inizio in Champions League.

Accanto al danese ci saranno Vidal e Barella, con Brozovic e Sensi affaticati. In panchina Conte potrà contare anche su Nainggolan e Bastoni, recuperati dopo la positività al Coronavirus, mentre Hakimi e uno tra Darmian e Perisic agiranno sulle fasce. In avanti, accanto a Lukaku, la grande sorpresa può essere Sanchez dal 1′ al posto di Lautaro.