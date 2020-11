Sky – Atalanta-Inter, durissima per Lukaku. E Conte pensa pure a due esclusioni eccellenti

Dopo la sconfitta in Champions League, l’Inter di Antonio Conte è obbligata a ripartire in fretta. Perché all’orizzonte c’è la gara di Bergamo contro l’Atalanta, storicamente dura per i nerazzurri. In palio ci sono punti importanti e sbagliare è vietato, visti i risultati dell’ultimo periodo. C’è attesa, in casa Inter, per capire se Romelu Lukaku potrà essere della partita.

L’attaccante belga è troppo importante nello scacchiere di Antonio Conte e la sua assenza si è notata eccome contro il Real. Ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà difficilissimo vedere l’ex Manchester United in campo (almeno dall’inizio) contro la squadra di Gasperini.

E così, Conte studia le mosse in attacco per sopperire alla mancanza di Big Rom. Secondo Sky, a partire titolare al fianco di Lautaro potrebbe essere Alexis Sanchez, in vantaggio su Perisic. Il croato potrebbe dunque tornare sulla fascia sinistra, anche se in questo caso si giocherebbe il posto con Ashley Young. Ma le novità, in casa nerazzurra, potrebbero non essere finite. L’emittente, infatti, riferisce che Conte starebbe pensando anche a due possibili esclusioni eccellenti come quelle di Vidal e Hakimi, tutt’altro che brillanti nella trasferta spagnola di Champions League.

(Fonte: Sky Sport)