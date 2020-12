Gds – Inter, Conte ha fissato alcuni punti. I margini di crescita nerazzurra appese a 4 maglie

Rispetto a due mesi fa l’Inter è cresciuta. Nonostante la dolorosa eliminazione in Champions League, la squadra di Conte ha mostrato segnali di crescita, soprattutto in campionato (in Europa la strada da fare è ancora tanta). Adesso il tecnico nerazzurro ha sette undicesimi dai quali difficilmente prescinderà da qui in avanti.

“Ma già adesso Conte ha fissato alcuni punti. Il trio di difesa, ovvero Skriniar-De Vrij-Bastoni. Davanti Lukaku è un totem, leader tecnico, psicologico e tattico. E a centrocampo Barella per un verso – imprescindibile la sua energia psicofisica – e Vidal per l’altro – uno dei pochi in rosa che sa come si vince uno scudetto – sono intoccabili“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

E le altre quattro maglie? “Sono i veri margini di crescita nerazzurra. Lautaro è insidiato da Sanchez, Sensi sta ritrovando minuti preziosi, Brozovic dà segnali di continuità, Hakimi deve completare la sua crescita ma dietro di lui Darmian non ha mai fallito la prestazione“.

(Gazzetta dello Sport)