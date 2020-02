Mercato, Conte fiuta il grandissimo pericolo: partita immediata la richiesta all’Inter

L’emergenza l’ha già vissuta e non vuole più trovarsi in una situazione del genere proprio nel bel mezzo della corsa scudetto. Antonio Conte, dopo le sofferenze invernali, con i giovani Esposito e Agoume catapultati in prima squadra, ha fiutato il pericolo.

L’infortunio di Samir Handanovic non lo lascia tranquillo. L’Inter è convinta di riavere a disposizione il portiere al più tardi per la sfida contro la Juventus del primo marzo, per questo frena sull’ingaggio di Emiliano Viviano.

Ma a oggi, precisa la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte spinge ancora per avere un nuovo portiere. Berni non gioca ormai da anni e restare col solo Padelli in caso di nuovi problemi futuri per Handanovic, anche una semplice squalifica, è un pensiero che non lascia tranquillo il tecnico nerazzurro, che non vuole trovarsi in piena corsa per lo scudetto a dover ripetere, come fatto durante l’autunno, che si è stati troppo leggeri in alcune decisioni chiave.

I giorni passano, l’Inter riflette. E Viviano aspetta.