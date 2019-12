Inter, Conte garantisce personalmente per Vidal: anche Marotta convinto. Tempi e costi dell’affare

L’Inter continua il suo pressing per portare a Milano Arturo Vidal. Il cileno è l’obiettivo principale di questo mercato invernale e la decisione di puntare su di lui è unanime. “Se la candidatura in nerazzurro dell’Arturo oggi dà risultati plebiscitari è però merito esclusivamente di Antonio Conte, primissimo sponsor del ritorno in Italia di Vidal già dall’estate. Conte anche a mercato chiuso non si è mai arreso all’idea di riavere nel motore quel formidabile incursore. È stato Conte a garantire personalmente per Vidal, giocatore che – nonostante abbia traguardato i 32 anni – come hanno dimostrato pure le due sfide di Champions con il Barcellona, riesce ancora a fare la differenza”, riporta Tuttosport.

TEMPI E COSTI DELL’AFFARE – “L’insistenza di Conte, cementata da risultati al di là delle attese in campionato, hanno convinto Marotta a dare il placet all’operazione che, nonostante l’Inter abbia già incassato il sì di Vidal, non è semplice. E l’infortunio di Arthur, out per almeno altri venti giorni per un problema al pube, rischia di rallentare ulteriormente l’affare. L’Inter, in tal senso, avendo recuperato alla causa Barella, Sensi e Gagliardini, non ha fretta. Il fatto che Ernesto Valverde voglia un altro centrocampista per sostituire Vidal non sembra una richiesta pregiudiziale al buon esito dell’operazione, visto che non avrebbe senso per l’allenatore trattenere un giocatore con cui non ha mai legato, per giunta contro la sua volontà. Piuttosto è difficile pensare che il Barcellona decida di dare il via libera all’affare senza che vengano assecondate le sue richieste economiche (20 milioni per il cartellino). In tal senso l’Inter, che – a oggi può permettersi solo un prestito con diritto – dovrà prima vendere Gabigol (o Politano) per rimodulare l’offerta. Per questo, Marotta e Ausilio, si sono dati un paio di settimane, considerato che il calendario è abbastanza diradato a fino a metà gennaio. Il tutto nella speranza che giovedì, quando Vidal rientrerà dal Cile a Barcellona, metta le cose in chiaro sulla volontà di andare all’Inter”.

(Tuttosport)