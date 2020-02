Conte: “Stasera ho poco da rimproverare ai miei. Gattuso bravo a convincere i suoi a…”

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta contro il Napoli: “Per me il Napoli dopo la Juventus ha la rosa più forte. Sta facendo meno rispetto alle attese, ma ha dei valori importanti. E’ sempre stata la protagonista insieme alla Juventus. Oggi sono venuti con grande umiltà a fare una gara prettamente difensiva, abbiamo trovato dieci giocatori sotto la linea della palla e Mertens a uomo su Brozovic. Ci deve essere l’episodio per sbloccarla, l’avevamo avuto. Avremmo meritato di più, tutto sommato. Il derby ha tolto tante energie nervose, è fuori dubbio. Per questo motivo avevo cambiato 5 giocatori, per dare più energia fisica e mentale. Non penso sia mancata l’intensità. Il giro palla è stato un po’ troppo lento. Quando trovi squadre di qualità che stanno dietro la palla è difficile. Ho poco da rimproverare ai ragazzi, hanno dato veramente tutto. Gennaro è stato bravo a fargli fare questo tipo di gara molto difensiva, a convincerli a difendere tutti quanti”.

(Inter TV)