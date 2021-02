Conte, un gesto è emblematico: “Lo ha ripetuto più volte rispetto ai tiri fatti dall’Inter”

“Antonio Conte ha allargato le braccia più volte di quante l’Inter abbia pericolosamente tirato in porta“. Racconta così il Corriere dello Sport, con questa frase chiara, l’atteggiamento del tecnico nerazzurro di ieri durante Juventus-Inter di Coppa Italia. Sono infatti diverse le chance sciupate dai suoi, come accade ormai troppo spesso.

E ora resta solo un trofeo: “Gli rimane un solo tavolo al quale sedersi per giocare le sue carte, in tutta probabilità il solo vero tavolo del quale gli sia sempre importato da settembre, lo scudetto che all’Inter manca dai giorni gloriosi del Triplete e che vorrebbe essere il primo a soffiare alla Juventus in un decennio”.