Conte: “Non abbiamo subito un tiro. C’è una cosa che mi gratifica quanto la vittoria”

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria a Genova: “Una partita che fin dall’inizio abbiamo gestito. L’obiettivo è quello di comandare le partite e dare un’impronta subito. Oggi lo abbiamo fatto. C’è voluto un po’ di tempo per fare gol. Sicuramente ci sono tante cose positive. Il Genoa è una squadra ben organizzata, ostica. Sono contento per la prestazione dei ragazzi. Non abbiamo subito un tiro quindi era impossibile subire gol. Con il Borussia ne abbiamo subiti due. Adesso si deve recuperare: Dobbiamo giocare tra due giorni e mezzo e non sarà semplice. A dimostrazione che il lavoro paga, mi riferisco ad Andrea Ranocchia che ha disputato una partita veramente importante. Il sacrificio negli allenamenti e il lavoro pagano. Questa è una delle più grandi soddisfazioni, mi gratifica molto. Al pari della vittoria. Questa deve essere la forza di una squadra che crede nei propri mezzi e che continua a suonare uno spartito, conscia che il gol arriva prima o poi. Non abbiamo concesso situazioni pericolose, né reti. Hanno avuto solamente un calcio d’angolo. Questo è importante, non penso che sia mai mancato l’equilibrio nella nostra squadra. Spesso abbiamo subito gol per situazioni particolari, in cui si può migliorare a livello individuale. Adesso bisognerà recuperare, è un’annata strana. Ma al tempo stesso dobbiamo essere sul pezzo e prepararci per la prossima partita”.