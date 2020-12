Conte: “Questo è un gruppo responsabile, spero che diventi anche scaltro. Soffriamo…”

Antonio Conte dopo aver vinto contro il Napoli: “Sicuramente una vittoria importante ottenuta contro un’ottima squadra, che ha ambizioni come le nostre di essere protagonista nel campionato. Sono partite molto equilibrate e tattiche,. non è stata una bella partita. Penso che sia stata molto tattica. Va bene, l’abbiamo vinta. Vincere questa partita è importante. Dobbiamo continuare fino alla sosta di Natale. Dobbiamo cercare di mantenere questo trend positivo. Questo sicuramente è un gruppo che, anche se a volte potrebbe non darmelo a vedere, ci tiene. Soffre. Questo gruppo ha sofferto come ho sofferto io e come continuiamo a soffrire per l’eliminazione dalla CL. Ha voglia di fare, un gruppo responsabile, anche nelle difficoltà come oggi. Sono ragazzi puliti, perbene, che hanno voglia di lavorare spero che diventino anche un po’ mestieranti con il passare del tempo. Bisogna diventare anche un po’ scaltri e furbi, il tempo ci darà anche questo”.

“Importante finire contro una squadra come il Napoli con zero reti subite. In questa prima parte del campionato abbiamo fatto tanti gol e concessi qualcuno di troppo per una squadra come l’Inter. Abbiamo cambiato qualcosina, possiamo essere un po’ meno spregiudicati e portare meno pressione alta e trovare un po’ più di equilibrio ed essere un po’ più ermetici da questo punto di vista”.

(Inter TV)