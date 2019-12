Conte invita l’Inter a credere nell’impresa. Le sue parole hanno caricato tutto l’ambiente

Per Antonio Conte la festa di Natale dell’Inter è già nel dimenticatoio. La squadra si deve concentrare sull’importante partita di sabato sera con il Genoa, ancora più fondamentale dopo la vittoria di ieri sera della Juve contro la Samp. Ma le parole del tecnico, durante la festa, rimarranno per tanto tempo nella testa dei giocatori.

“Nell’epoca in cui va di moda tatuarsi frasi motivazionali sul corpo, Antonio Conte ha provato invece a infilarsi sotto la pelle dei suoi giocatori prendendo in prestito una massima di Pelé: «Più difficile è la vittoria più grande sarà la gioia nel vincere». Una frase, tra le tante dette durante la cena di Natale, destinata ad accompagnare il resto della stagione dell’Inter. Parole destinate ai suoi giocatori ma che sono servite a caricare ulteriormente anche a tutto il mondo nerazzurro, dai dirigenti ai tifosi. E nel discorso Conte ha esternato pure il suo desiderio, che poi è alla base della decisione di sposare il progetto Suning: «Voglio lasciare una traccia». Parola che nel vocabolario del tecnico salentino è sinonimo di vittoria. L’unico modo per lasciare il segno nel mondo del calcio è quello di alzare trofei. Insomma, a distanza di un anno dal famoso «è ora di tornare a parlare di trofei» detto dal presidente Steven Zhang alla sua prima cena di Natale da numero uno nerazzurro, il nuovo allenatore – preso proprio per dare un impulso a quel desiderio – invita tutta l’Inter a credere nell’impresa. Così, pensando alla citazione di Pelé e dando uno sguardo alla classifica, il giochino viene facile. Conte dal nuovo anno si aspetta una svolta, una “Fuga per la vittoria”, ricorda La Gazzetta dello Sport.