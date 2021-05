Sky – Inter vuole cedere ingaggi pesanti e seconde linee. Deciderà Conte se…

Secondo Sky Sport tutti i discorsi e le scelte economiche intraprese dall'Inter dipenderanno dal tecnico nerazzurro

"Oltre 100 milioni di ingaggi per tutta la rosa. La società nei prossimi mesi cercherà in qualche modo di sistemare quei giocatori che hanno trovato poco spazio. Poi ci sono gli ingaggi pesanti di chi fa parte di questo club e che ha dato un apporto decisivo per lo scudetto. Anche lì un sacrificio sarà necessario. Sono tutte valutazione legate alle richieste, alle offerte e alle valutazione. Questi discorsi verranno affrontati poi con l'allenatore, lui sarà il primo capitano che dovrà gestire questo gruppo che in qualche modo può cambiare, può essere rinnovato. Deve avere la convinzione, la voglia per allenare la squadra anche con protagonisti differenti. Tutto è subordinato a cosa vorrà fare Conte e a come digerirà certe proposte", spiega Sky Sport