Daily Mail – Intreccio Inter-Barça in attacco. Conte può far partire Lautaro se il sostituto sarà…

Nella prossima finestra di mercato potrebbe essere un giro importante di attaccanti. Il Barcellona, come noto, cerca un attaccante e l’obiettivo numero uno dei catalani è Lautaro Martinez. L’Inter non molla, vuole il pagamento intero della clausola di 111 milioni di euro, ma il Barça è convinto di poter arrivare a un accordo, dopo aver già trovato un’intesa col Toro.

Per questo motivo, l’interesse blaugrana per Aubameyang dell’Arsenal è diminuito e il giocatore, che è in scadenza nel 2021, è ora nel mirino dell’Inter di Conte. Nel caso in cui Lautaro dovesse partire, l’attaccante dei Gunners sarebbe uno dei probabili sostituti dell’argentino. Con un solo anno di contratto Aubameyang potrebbe essere ceduto dall’Arsenal per meno di 20 milioni di euro. E, secondo quando si legge sul Daily Mail, Conte potrebbe lasciar partire un Lautaro ormai convinto dal Barcellona se il rimpiazzo per l’argentino fosse sostituito proprio dal gabonese dell’Arsenal.