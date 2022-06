Pedullà – Conte stravede per Lautaro: è priorità del Tottenham. Ma il Toro vuole l’Inter

"Partiamo da un presupposto: Lautaro, Skriniar e Bastoni, tutti vogliono fermamente restare, non stanno bluffando. L'Inter ha già impostato il mercato con Bremer, Mkhitaryan, Dybala, Asllani, Bellanova, Cambiaso, tutte operazioni indirizzate, ma l'Inter dovrà fare delle scelte, queste operazioni bisogna pagarle. Su Skriniar a gennaio c'era anche il Tottenham. Aggiungo: Lautaro vuole restare a tutti i costi all'Inter, ma Conte stravede per lui: lo ritiene quasi una priorità. Un tentativo il Tottenham lo farà, poi si può rifiutare come chiedere una cifra tale da disarmare il Tottenham, non lo so. Conte ha un grandissimo rapporto con Kane, ma su di lui ci sono stati dei sondaggi del Bayern Monaco. Lautaro vuole restare, ma per Conte è molto più di uno sfizio: vedremo gli eventuali sviluppi nei prossimi giorni".