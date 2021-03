SM – Conte leone in gabbia: ecco la sua reazione alla notizia del rinvio di Inter-Sassuolo

Un vero leone in gabbia. Sport Mediaset racconta lo stato d'animo di Antonio Conte dopo il rinvio di Inter-Sassuolo

Un vero leone in gabbia. Sport Mediaset racconta lo stato d'animo di Antonio Conte dopo il rinvio di Inter-Sassuolo (prevista ieri sera a San Siro) in seguito ai tanti casi Covid in casa nerazzurra. Alla notizia, infatti, l'allenatore nerazzurro non ha certo sorriso, anzi. Conte, riferisce l'emittente, avrebbe di gran lunga preferito giocare la partita, provando a sfruttare l'onda lunga delle otto vittorie consecutive e, al contempo, la fatica infrasettimanale del Sassuolo, di scena contro il Torino di Nicola.

Dunque, Conte non può far altro che attendere e sperare che tutto si evolva per il meglio. E che, in assenza di altri casi, l'ATS dia l'ok per la ripresa degli allenamenti (probabilmente individuali) a partire da domani.