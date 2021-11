Conte a Londra, firma col Tottenham ad un passo: c’è già un dettaglio del contratto

L’ex allenatore nerazzurro sta per tornare in panchina: nuova esperienza in Premier League per lui

Daniele Vitiello

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Tottenham. Nelle ultime ore è arrivato l’esonero di Espirito Santo e l’ex nerazzurro è volato a Londra per chiudere l’accordo con gli Spurs.

Spiega Alfredo Pedullà: “Ieri sera vi avevamo annunciato che, dopo aver trovato gli ultimi accordi, l'allenatore avrebbe raggiunto Londra nella giornata di oggi, in modo da firmare il contratto (ribadiamo: scadenza 2023) e prepararsi per il primo allenamento con il Tottenham. Conte è a Londra. Adesso i passaggi burocratici, all’interno di una trattativa velocissima: dalla notte tra sabato e domenica a queste ore che stanno portando agli accordi definitivi”.