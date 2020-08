Conte-Marotta, niente accuse pubbliche per gli avvocati. Ma c’è un indizio pesante…

Non è più tempo di aspettare. L’Inter deve programmare la prossima stagione e tempo da perdere non ce n’è. Martedì Antonio Conte vedrà il presidente e la dirigenza, poi arriverà la decisione finale sul suo futuro e su quello della panchina interista.

“Sapendo di doversi confrontare non solo con Zhang, ma anche con Marotta, nello sfogo di Colonia Conte li ha blanditi ringraziandoli. Allo stesso modo, l’ad interista per l’allenatore in tv usa parole al miele. Entrambi sanno che, in caso di divorzio, un’accusa pubblica in più può pesare di fronte a un giudice. E la fine del rapporto è un’ipotesi probabile. Il club esclude un costosissimo esonero. E spera che Conte decida di farsi da parte senza chiedere soldi, evitando di aggravare la propria fama di piantagrane: abbandonò la Juve in ritiro e chiuse col Chelsea in tribunale, portando a casa 30 milioni. Ma è probabile che qualcosa vorrà dei 48 milioni lordi a cui ha diritto da qui al 30 giugno 2022. E il clima, nonostante gli sforzi diplomatici, disteso non è. Come dimostra anche l’assenza di una data di ripresa degli allenamenti“, sottolinea Repubblica, puntando l’accento su questo indizio sul probabile addio di Conte.

Chi dovrà fissare la ripresa degli allenamenti? Si saprà solo in settimana.