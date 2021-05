Conte vuole ciclo vincente all’Inter. Tecnico e Marotta in attesa di rassicurazioni

Presto ci sarà il tanto atteso incontro tra il tecnico e il presidente dell'Inter, ma la volontà di Conte e della dirigenza è di portare avanti il progetto

Oggi potrebbe essere una giornata importante per l'Inter, presto ci saranno novità sull'ingresso di Oaktree che rileverà le quote dell'uscente LionRock. Il nuovo fondo garantirà un prestito che permetterà al club di sistemare i conti nerazzurri. Presto ci sarà anche il tanto atteso incontro tra il tecnico Antonio Conte e il presidente Steven Zhang.

"Tanto Conte quanto Marotta sono in attesa di rassicurazioni sul fatto che la proprietà non voglia impoverire eccessivamente la rosa dei calciatori, ma che miri anzi a potenziarsi, pur negli stretti limiti dell'austerità imposta da un anno e mezzo di crisi Covid e stadi chiusi. Che qualche sacrificio vada fatto, anche sul mercato, lo tengono tutti in conto. Ma allenatore e dirigenti vorrebbero costruire un ciclo vincente a Milano. Resta quindi da capire quanto delle entrate derivanti da eventuali cessioni di calciatori Suning vorrà reinvestire nella squadra. Intanto, resta aperta la questione degli stipendi arretrati ai tesserati. Entro il 30 maggio andranno pagati quelli di novembre e dicembre scorsi. Il 24 giugno (per concessione della Figc) è il nuovo termine entro cui versare quelli di marzo. Il 30 giugno, salvo nuovi futuri accordi con i calciatori, dovranno essere pagati quelli di aprile e maggio. In questo senso, i soldi in arrivo dai fondi sono una ventata di aria fresca", spiega Repubblica.