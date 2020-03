Inter, Conte ribolle. Sms chiarissimo inviato a tutti giocatori: “Da maggio ad Appiano…”

La Serie A è in pausa forzata causa emergenza coronavirus. I giocatori, costretti come tutti a restare a casa, si stanno allenando come possono, in attesa di tornare in campo e partire con lo sprint finale della stagione. E proprio a proposito di questo, la Gazzetta dello Sport riporta il Conte-pensiero, con un messaggio chiarissimo inviato ai giocatori dell’Inter:

“L’appello è dritto ai suoi giocatori: fate per bene le cose oggi, perché da maggio in poi sarete ‘sequestrati’ ad Appiano. Il piano è chiaro, prevede viaggi internazionali quando superare le frontiere non sarà più un problema. A maggio saranno passati dieci anni dall’ultima vittoria europea dei nerazzurri. A maggio, se l’emergenza coronavirus darà finalmente tregua, ripartirà la corsa verso un altro trofeo. E la strada più breve quella dell’Europa League, ora più alla portata rispetto al campionato“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)