Conte, in conferenza messaggio forte e chiaro che è musica per i tifosi dell’Inter

L'Inter va a Napoli con l'obiettivo di cogliere la 12° vittoria di fila e di avvicinarsi a grandi passi verso lo Scudetto. Conte, nonostante l'ampio vantaggio sulle dirette concorrenti, non vuole che i suoi abbassino la guardia e lo ha fatto capire a gran voce in conferenza stampa. "C’è solo Napoli tra Antonio Conte e la 12a vittoria consecutiva, striscia record personale in Serie A ai tempi della Juve. C’è solo Napoli, certo, pure per far scattare il conto alla rovescia scudetto. Eppure, ecco Antonio: «Guai a dare per scontato che il titolo sia stato già assegnato, leggendo in giro sembra che sia così...e questo è un rischio che non dobbiamo correre, è una trappola. Ci mancano ancora degli step per arrivare a coronare un sogno»", evidenzia infatti La Gazzetta dello Sport.