TS – Conte, differenza minima con Spalletti: mercato top e addio di Icardi non bastano. Suning…

“La classifica parla ma negli almanacchi rimangono i numeri e non le prestazione“. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, Tuttosport mette a confronto l’Inter di Antonio Conte con quella di Luciano Spalletti. Per il quotidiano la crescita dei nerazzurri è evidente, come dimostra la differenza di appena 6 punti dalla Juventus, ma – se non avverrà una clamorosa rimonta in campionato – i nerazzurri, che non vincono trofei da nove anni, possono sperare di portare a casa una coppa solamente ad agosto, quando si giocheranno l’Europa League.

Sia Spalletti che Conte sono usciti ai gironi di Champions, mentre per l’Europa League il tecnico di Certaldo è stato eliminato agli ottavi, turno che l’ex Chelsea giocherà ad agosto. In Coppa Italia lo scorso anno l’Inter fu eliminata dalla Lazio, mentre sabato ha salutato la competizione in semifinale. In Serie A, la buona partenza ha favorito Conte, che però rispetto a Spalletti non deve gestire la grana Icardi, oltre ad avere dalla sua un mercato importante, il più oneroso della storia del club. E dopo aver investito tanto, ora il club di Suning vuole passare all’incasso.