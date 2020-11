Ts – Inter, la novità più importante della stagione che piace a Conte. Da tempo…

Nonostante il doppio svantaggio, contro il Real Madrid l’Inter è riuscita a riacciuffare la squadra di Zidane. La squadra di Conte è stata poi punita nel finale da Rodrygo dopo aver sprecato il 3-2 in due occasioni. “La novità più importante della stagione, è data dalla nuova mentalità “europea” che Conte vuole dare alla squadra, un atteggiamento propositivo che piace all’allenatore“, si legge su Tuttosport.

“Sfugge quale sia la differenza tra quanto visto un anno fa nei primi tempi giocati al Camp Nou e a Dortmund contro Barcellona e Borussia. L’Inter aveva disegnato trame di gioco che da tempo non si vedevano in Europa da un’italiana”.

“A Madrid la gara ha avuto un andamento più ondivago con l’errore di valutazione commesso nel finale. In altri tempi, Conte avrebbe manifestato tutta la sua rabbia, martedì parlava con tono assolutorio mettendo in evidenza che il ko è arrivato solo per alcuni “dettagli””.

(Tuttosport)