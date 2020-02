Conte sta facendo pace con l’Europa League. Una vittoria per ridare motivazioni all’Inter

Dopo le due sconfitte con Napoli e Lazio, l’Inter è chiamata a reagire in Europa League contro il Ludogorets. Conte farà turnover , ma spera che una vittoria in Europa possa scuotere la squadra in vista dei delicati impegni in campionato.

“Antonio Conte sta facendo pace con l’Europa League. L’unica volta che da allenatore gli toccò disputarne una, sulla panchina della Juventus, uscì in semifinale col Benfica. Fece un tale turnover da essere accusato di avere sacrificato la finale, che pure si giocava a Torino, alle ragioni del campionato. Questa volta è diverso. Il turnover lo farà, certo, ma è convinto che una vittoria in Bulgaria possa essere un volano per le motivazioni dei suoi giocatori, in un momento delicato della stagione”, si legge su Repubblica.