GdS – Conte e la parolina magica. Inter plasmata: una foto spiega più delle altre

La Gazzetta dello Sport esamina il successo dell'Inter con una parola chiave e un'immagine che rappresenta proprio la squadra di Conte

"Resilienza. Antonio Conte l’ha tirata fuori due partite fa, questa parolina magica che è il sottotitolo ideale di una vittoria che profuma di scudetto. Questa come mai, questa più di altre. Altrimenti non si spiegherebbe un’esultanza totale come quella al fischio finale, la quantità di urla durante i 90 minuti che probabilmente spediranno l’allenatore dell’Inter da un otorinolaringoiatra, nelle prossime ore. È la vittoria di Conte, che ha plasmato una squadra a sua immagine. C’è una foto che più delle altre spiega: minuto 91, l’Atalanta giochicchia al limite dell’area di Handanovic nella speranza di un’imbucata, poi all’improvviso arriva Eriksen - probabilmente uno dei calciatori più tecnici della rosa nerazzurra - e spazza (sì, spazza, si diceva così una volta no?) in tribuna. Resilienza, capacità di adattamento e di risposta di fronte alle difficoltà: tant’è".