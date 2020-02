Conte: “Partite in passeggiata non ne vinceremo. I cambi? Ci tengo a dire che abbiamo…”

Antonio Conte ha analizzato la vittoria contro l’Udinese ai microfoni di Inter TV: “Partita di sofferenza? Penso che noi in passeggiata, in camporella di partite non ne vinceremo. Una partita giocata contro una buona squadra, vittoria meritata per quanto creato e per le occasioni. Sono contento. All’andata ci avevano fatto soffrire molto a San Siro. Abbiamo sofferto di meno. L’importanza dei cambi? E’ la prima volta che sento dire questa cosa. In passato abbiamo avuto delle difficoltà. Abbiamo giocato con un Bastoni di 20 anni e un Esposito di 17. Si sta lavorando per il presente ma anche per il futuro. Derby? Lo dobbiamo preparare come sempre. Attraverso il lavoro, la preparazione che facciamo sempre. Video analisi, preparazione fisica, tecnico-tattica. Sappiamo benissimo che importanza riveste per i nostri tifosi e per noi. Partita importante ma allo stesso tempo una partita di 3 punti. Young e Moses? Si sono integrati subito, penso abbiano fatto molto bene. Ci danno qualità nell’uno contro uno. Siamo riusciti nei cambi durante il mercato ad alzare un po’ a livello di esperienza”.

(Inter TV)