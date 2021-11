Conte: “Ecco perché il Tottenham. Voglio essere onesto con i tifosi. All’Inter…”

Intervistato da Sky Sports UK, l'ex tecnico nerazzurro spiega i motivi che lo hanno spinto ad accettare la corte di Levy

Gianni Pampinella

Intervistato da Sky Sports UK, Antonio Conte ha sottolineato i motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto del Tottenham. Solitamente il tecnico è restio ad accettare panchine in cosa,. ma questa volta ha fatto un eccezione: "Sono felice di essere tornato. Questo è un grande club e mi sto davvero divertendo. Abbiamo un'infrastruttura straordinaria in termini di stadio e centro di allenamento, quindi sento che questo è il posto giusto per lavorare nel modo che mi piace. Non sono un mago. Non ho la capacità di cambiare completamente la situazione immediatamente, ma onestamente sono felice perché so che il Tottenham è la scelta giusta per me".

"Vogliamo costruire qualcosa di forte e importante per il presente e per il futuro. Alla Juventus, al Chelsea e all'Inter arrivavamo da stagioni difficili. Ricordo che all'inizio la Juventus era fuori dall'Europa, mentre il Chelsea era decimo la stagione prima di me. All'Inter non vincevano il campionato da 10 anni, ma non sono qui solo per divertirmi, ma per costruire qualcosa di importante".

"Devo essere onesto con i tifosi e dire che in questo momento e per molte ragioni, c'è un gap con almeno quattro squadre. Dobbiamo lavorare duro per cercare di colmare questo gap in breve tempo. Se hai il tempo, non puoi sprecarlo".

"L'obiettivo per me e per la società è essere competitivo e cercare di lottare con squadre che in questo momento sento più forti di noi. Arrivare a metà stagione non è facile per me e per tutti ma questa è un'altra grande sfida. Forse questa è un po' più di una sfida, ma mi piace questo tipo di situazione".

(Sky Sports)