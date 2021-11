Tottenham, Conte: “Il club si è sacrificato per me, spero di restare qui a lungo. Ora…”

Tempo di presentazione ufficiale al Tottenham, per Antonio Conte che è intervenuto in conferenza stampa per rispondere ai giornalisti

Marco Macca

Tempo di presentazione ufficiale per Antonio Conte che, dopo aver esordito ieri sulla panchina del Tottenham contro il Vitesse in Conference League (vittoria Spurs per 3-2), è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Ecco le parole dell'ex allenatore dell'Inter:

LAVORARE DURO - "Dietro una vittoria c'è sempre un grande lavoro da parte di tutti. Tutte le persone che lavorano per il club, con la società che ha una funzione importante in questa vittoria. Io ritengo una società molto importante nel vincere. Ci aspettiamo una partita difficile contro l'Everton, ma vogliamo migliorare la nostra classifica. Dobbiamo lavorare duramente per migliorare questa squadra sotto tutti gli aspetti. Abbiamo bisogno di un po' di tempo per riuscirci".

QUALCOSA DI IMPORTANTE - "Kane? E' un grande giocatore, ho notato voglia di lavorare e di migliorare in tutti gli aspetti. Il Tottenham ha provato a cambiare qualcosa, di solito è l'allenatore a pagare. Ora è il momento di lavorare, e tanto, tutti insieme. Se vogliamo realizzare qualcosa di importante per il presente e per il futuro dobbiamo restare uniti e lavorare tantissimo, ma siamo pronti.

CONTRATTO - "Il mio contratto non è un problema: abbiamo deciso insieme al club, che ha fatto dei sacrifici per me. Al momento la cosa migliorare è lavorare tutti insieme: solo così possiamo capire se possiamo farlo a lungo. Io ci spero, perché questo club ha un fantastico del centro d'allenamento e ha una visione ampia riguardo tutti gli aspetti. Dobbiamo essere pazienti, io per primo. Non è facile entrare a stagione in corso, ma per me va bene. La mia speranza è di lavorare nelle giuste condizioni".

(Fonte: Sky Sport)