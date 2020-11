SM – Inter, il magnifico progetto di Conte: “Ha un nome in testa e vuole puntare su di lui”

Causa sosta nazionali, Antonio Conte si ritroverà nei prossimi giorni a lavorare con un ristretto manipolo di giocatori. Difficile anche solo ipotizzare un allenamento degno di tal nome in presenza di pochissimi elementi, anche se comunque venerdì l’Inter giocherà un’amichevole con il Monza per non perdere ritmo partita.

L’allenatore nerazzurro, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, si concentrerà soprattutto su Radja Nainggolan. L’obiettivo, chiaro, è di riaverlo al meglio dopo la sosta e recuperarlo fisicamente e mentalmente.

Del resto, dopo che Giulini, presidente del Cagliari, ha alzato bandiera bianca in vista di gennaio, per l’Inter diventa fondamentale ritrovare un giocatore potenzialmente importante come il Ninja. La missione di Conte è cominciata.

(Fonte: Sport Mediaset)