Conte promuove Sanchez: Inter al lavoro per la conferma, contatti avviati con lo United

La sosta forzata ha avuto conseguenze positive per Alexis Sanchez: l’attaccante cileno, protagonista di una stagione condizionata dai tanti problemi fisici, ha potuto recuperare la sua forma migliore, garantendo ad Antonio Conte una soluzione in più per il reparto avanzato. Secondo Tuttosport, il tecnico nerazzurro sarebbe molto soddisfatto dei progressi mostrati dal Niño Maravilla, tanto da premere con la società per una sua conferma a Milano:

“Antonio Conte ha (finalmente) ritrovato alla Pinetina il giocatore che aveva tanto desiderato ai tempi della Juve e poi al Chelsea. Un cambio di marcia atteso: proprio l’allenatore, nel momento più buio della stagione per il Niño Maravilla, si era lamentato per il suo approccio non ottimale al lavoro quotidiano“.

RICONFERMA – “Problemi sotterrati, tanto che ora il cileno è più che mai in rampa di lancio per proseguire la sua avventura all’Inter, pesantemente condizionata in questa stagione dai tre mesi di stop per infortunio. Con il Manchester United, in tal senso, sono già stati fatti i primi passi, anche approfittando del fatto che il prestito del cileno va allungato fino al 30 giugno“.