Gds – Inter, per Conte è arrivato il regalo più gustoso. Nello spogliatoio il tecnico ha…

Rispetto a quella di due mesi fa, questa è un’Inter totalmente diversa. Cinica, cattiva e soprattutto solida. Inoltre la squadra nerazzurra ha mostrato di aver raggiunto quella maturità che era mancata in alcune partite. “È la vittoria più grande, il regalo più gustoso per un comandante: quante volte in questa stagione aveva fatto appello allo scarso cinismo, alla poca determinazione dei suoi?“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

“Negli spogliatoi l’allenatore ha fatto i complimenti alla squadra per l’atteggiamento. Ed è un approccio totalmente diverso a qualche settimana fa, quando l’Inter vinceva sì le partite ma lasciando dietro di sé ben altra impressione. Conte è riuscito in questa magia: far leva sull’orgoglio dei giocatori una volta eliminati dall’Europa. Il famoso patto scudetto ora sta dando i suoi frutti“.

(Gazzetta dello Sport)