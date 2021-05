Inter, Conte vuole restare. CorSera: “Creato gruppo speciale. Ma con Zhang…”

Il futuro di Conte all'Inter è ancora da decifrare: molto, se non tutto, passerà dal confronto atteso con Zhang

Contro la Juventus, Conte non bada a calcoli e punterà sui titolarissimi, anche se in panchina non ci sarà Sanchez per infortunio. "L’intenzione di assestare il colpo del k.o. è evidente. Poi in campo vanno i giocatori e le motivazioni, lo spogliatoio dell’Inter però è compatto con l’allenatore e, dopo aver superato la Juve all’andata, non ha intenzione di far sconti e non si presenterà scarica. I nerazzurri sono emersi tra mille difficoltà extra campo, l’orgoglio di Conte è tornare a Torino e presentarsi da vincitore nello stadio in cui per tanto tempo è stato padrone di casa, prima della lite con Agnelli che l’ha fatto sentire un intruso", ammette il CorSera che ribadisce come Conte non parlerà alla stampa. "Non è Conte a dover rispondere su tematiche come tagli di stipendi, prestiti dai fondi o passaggi di proprietà. L’allenatore aspetta, come i calciatori, le mosse del presidente Zhang. Per gli altri c’è poco da dire, finché non si chiarirà il futuro. Le linee guida però sono delineate: autofinanziamento, cessioni eccellenti (almeno una, se non due), mercato da chiudere in attivo. La prossima sarà un’altra stagione difficile sotto il profilo finanziario. Suning deve decidere se andare avanti da sola, trovare un socio credibile o cedere il club. Se ne discuterà a fine campionato, dopo il match con l’Udinese. Nel mentre le tensioni restano: lo scudetto le ha congelate non allentate".