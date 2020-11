Lutto al braccio e minuto di raccoglimento. La Serie A ha ricordato così Diego Armando Maradona. Dopo le parole rilasciate al termine di Real-Inter, Antonio Conte ha voluto ricordare nuovamente il Pibe de Oro con un messaggio su Instagram: “Oggi abbiamo dato l’ultimo saluto in campo ad un Grande Campione. Maradona è stato pura poesia!!! Ho avuto il piacere di giocarci contro e di marcarlo, non riesco a credere che non ci sia più. Ci mancherai, Diego“.